Весенний женский форум в честь 8 Марта прошел в Балашихе

В ДК «Кучино» прошел весенний женский форум 3.0, посвященный Международному женскому дню. Это значимое мероприятие, организованное при поддержке Общественной палаты и ресурсного центра «Волонтеры Подмосковья» в Балашихе, собрало более 150 участниц — волонтеров и руководителей волонтерских групп города, которые с первых дней специальной операции оказывают помощь бойцам и их семьям.

Перед началом праздничного концерта в фойе Дома культуры для женщин были организованы мастер-классы, выставка изделий ручной работы и множество других интересных активностей.

Глава городского округа Балашиха Сергей Юров в своей приветственной речи подчеркнул, что форум представляет собой не только платформу для общения и приятного времяпрепровождения, но и возможность провести время с пользой.

«Наша русская женщина действительно может все, и я хочу выразить огромную благодарность всем, кто присутствует в этом зале. Вы, наши волонтеры, делаете неоценимый вклад, и все наши усилия направлены на вашу поддержку. С наступающим 8 Марта! Желаю счастья, любви и скорейшего мира», — сказал Сергей Юров.

Председатель Общественной палаты округа и руководитель ресурсного центра «Волонтеры Подмосковья» в Балашихе Елена Жарова акцентировала внимание на важности поддержки со стороны коллег и партнеров. Она отметила, что без помощи представителей бизнеса, городских учреждений, партии «Единая Россия», Общественной палаты Подмосковья и многих других организовать форум такого масштаба было бы невозможно.

«Благодаря этой коллаборации наша традиция продолжает жить и развиваться. Желаю вам счастья и здоровья. Помните, что волонтеры Подмосковья всегда готовы прийти на помощь, члены Общественной палаты Балашихи выслушают, а Балашихинская областная больница всегда позаботится о вашем здоровье. С праздником!» — обратилась к участницам Елена Жарова.

Как подарок к Международному женскому дню, участницы форума получили цветы и наслаждались концертом, в котором яркие номера представили творческие коллективы из ДК «Радуга». Этот форум стал символом силы, единства и поддержки женщин, которые вносят значительный вклад в развитие общества.