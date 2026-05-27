Весенний велофестиваль собрал рекордное количество участников в Москве

В воскресенье, 24 мая, в Москве состоялся Весенний велофестиваль. В этот день Центральная пригородная пассажирская компания (ЦППК) предоставила возможность бесплатного провоза велосипедов во всех поездах Москвы и Подмосковья. Более 10 тысяч раз пассажиры воспользовались этой услугой, сообщили в Минтрансе Подмосковья со ссылкой на ЦППК.

По сравнению с прошлогодним фестивалем количество перевезенных велосипедов увеличилось почти на 70%, что на 4 тысячи больше, чем в прошлом году. Сам фестиваль также установил рекорд по количеству участников и зрителей — их число превысило 77 тысяч человек.

Самым популярным направлением среди велосипедистов стало Ярославское, где было совершено 2,6 тысячи перевозок. За ним следуют Курское и Казанское направления с 1,9 тысячи и 1,6 тысячи перевозок соответственно.

Напоминаем, что на МЦД велосипеды можно провозить бесплатно в любое время суток, а на других направлениях бесплатный провоз доступен с 11:00 до 16:00 и с 21:00 до 06:00 при наличии бесплатного билета.