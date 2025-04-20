Весенний субботник провели в лесопарке и на набережной в Старых Химках

Жители Старых Химок целыми семьями приняли участие в весеннем субботнике. Собравшиеся очистили от мусора, сухой листвы и веток лесопарк и набережную «Васко да Гама».

По словам общественницы Ольги Игнатьевой, в Химках не первый год проводят совместную уборку территорий, субботники давно стали доброй традицией.

«Особенно радостно, что на них собирается большое количество жителей. И все они — единомышленники, которые хотят сделать Химки чище и лучше!» — добавила она.

Десятки участников субботника привели в порядок прогулочные дорожки, ликвидировали стихийные свалки и собрали сухостой. Каждый получил необходимый инвентарь: перчатки, мешки, грабли и другие инструменты.

«Мы всей семьей пришли помочь убрать лесопарк. Здесь мы часто гуляем, и очень хочется, чтобы вокруг было чисто и уютно. Такие субботники объединяют людей, дают ощущение, что мы вместе делаем что-то важное. А дети учатся бережному отношению к природе», — поделился житель Химок Алексей Полонов.

Отметим, что мероприятие стало частью общего весеннего благоустройства города. Помимо Старых Химок, в порядок привели и другие микрорайоны: Левобережный, Сходню, Кутузовский, Подрезково, Луневское.