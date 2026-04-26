Весенний субботник провели в Химках

25 апреля в Химках прошли традиционные весенние субботники. Мероприятия охватили микрорайоны Сходня, Планерная, Новогорск и Кутузовское. К уборке территорий присоединились жители, председатель Совета депутатов Сергей Малиновский, лидеры Движения общественной поддержки Олеся Климачева, Екатерина Красильникова и Светлана Пашковская.

Сергей Малиновский подчеркнул: «Весенний субботник показал, насколько мы — единая команда. Когда жители выходят на улицы вместе с активистами и депутатами, город меняется буквально на глазах. Химки — наш общий дом, и порядок в нем зависит от каждого».

В порядок привели улицы Первомайскую, Вишневую, Чапаева, Тюкова, Мичурина, Ивановскую, 1-й Мичуринский тупик, квартал Усково, а также деревни Брехово, Лигачево и Голиково. Участники собрали мусор, старую листву и сухие ветки. Весь инвентарь — грабли, перчатки, мешки — выдали на месте.

Светлана Пашковская отметила: «Жители приходили целыми семьями, и в этом — настоящий смысл таких событий. Дети видели, как взрослые наводят порядок, и с удовольствием помогали. Хочется, чтобы атмосфера взаимного уважения и поддержки, которую создают субботники, сохранялась в Химках круглый год».

По итогам дня территории заметно преобразились. Обочины, газоны, тротуары очищены от зимних накоплений, а собранный мусор организованно вывезен. Городские субботники подтвердили: чистота в Химках держится на ответственности и готовности жителей действовать сообща.