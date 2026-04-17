Весенний смотр техники перед посевной прошел на сельхозпредприятии Коломны

В сельскохозяйственном предприятии «Емельяновка» в Озерах, которое входит в агрохолдинг «ОСП агро», 15 апреля прошел традиционный весенний смотр техники. Основные критерии оценки — работа двигателей и ходовой части, осветительных приборов, наличие необходимой документации, противопожарного инвентаря и средств для оказания первой медицинской помощи.

По итогам смотра вся техника допущена к работе. Одновременно с этим уделили внимание и готовности работников. С механизаторами провели беседы о необходимости соблюдения техники безопасности при проведении полевых работ, так как тракторы и другие самоходные машины являются объектами повышенной опасности.

Сроки начала посевной теперь полностью зависят от погоды. Если условия будут благоприятными, техника выйдет в поля в запланированные сроки — в третьей декаде апреля.