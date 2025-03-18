Весенний праздник пройдет в Кузьминском лесопарке в Котельниках 19 марта

В лесопарке в Котельниках 19 марта пройдет интерактивно-развлекательное мероприятие «Весна идет! Весне дорогу!». Гости праздника примут участие в мастер-классах, смогут разместить кормушки, покормить птиц и белок.

Организаторы расскажут о птицах и животных лесопарка, проведут творческий мастер-класс «Весенние поделки», где каждый сможет изготовить полезные вещи и развесить кормушки. Также пройдет анимационная программа «Медвежьи приключения», чаепитие на самоварной станции.

Кузьминский лесопарк подготовил мероприятия в течение всей недели. Также 19 марта пройдет занятие по бегу и общефизической подготовке, а 20 марта — спортивные соревнования и тренировка по скандинавской ходьбе. В пятницу для детей организуют анимационную программу, а 22 марта — забег сообщества «5 верст Котельники Кузьминский».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев напомнил, что на сайте welcome.mosreg.ru есть афиша мероприятий. Она обновляется ежедневно.