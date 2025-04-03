Весенний посевной сезон начался в Богородском округе

Яровые — это традиционные культуры для создания собственной кормовой базы сельскохозяйственных предприятий, которые занимаются молочным хозяйством. В середине апреля начнется подготовка почвы. Позже в течение месяца планируется засеять земли. Положительным моментом является успешная перезимовка озимых культур.

В Богородском округе также планируется посадка картофеля. Этим будет заниматься фермерское хозяйство, ориентированное на продажу продукции через торговые сети. Как отметили в отделе сельского хозяйства администрации муниципалитета, в целом хозяйства готовы к посевной, семена заготовлены, удобрения закуплены, средства химизации также приобретены.

Около трех тысяч гектаров в округе заняты многолетними травами. Ведется постоянная обработка, возделывание культур и другие виды работ. На территории Богородского округа посевными работами занимаются два крупных сельхозпредприятия и два фермерских хозяйства.