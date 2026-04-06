Весенний паводок прошел без последствий в Можайске

В Можайском округе весной 2026 года не зафиксировали значительных подтоплений. Уровень воды в местных водоемах снизился на 50–100 сантиметров после периода активного таяния снега.

Ситуация в муниципалитете остается стабильной. Обильная снежная зима не привела к критическим последствиям, так как подготовка к паводку началась заранее.

В деревне Рыльково особое внимание уделили состоянию гидротехнического сооружения. Работы здесь проводили поэтапно в течение нескольких лет. В 2023 году очистили пруд и прилегающую территорию. С берега убрали бытовой мусор, кустарник и мелколесье, вывезли валежник и сухие деревья. Сам водоем освободили от крупного мусора и излишней растительности.

В 2025 году усилили защиту от паводка. На пруду оборудовали систему отвода талых вод, укрепили плотину и создали аварийный сброс с бетонными лотками.

Староста деревни Вадим Ипполитов отметил, что принятые решения показали свою эффективность.

«Мы видим, как вода уходит спокойно и равномерно. В этом году угрозы паводка не возникло», — сообщил он.

Опыт Рыльково показал, что системная работа на местах дает результат. Власти округа продолжают контролировать ситуацию и поддерживать состояние гидротехнических объектов.