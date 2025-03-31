Весенний «Кубок КВН Ленинского городского округа» прошел в Видном

В здании детской школы искусств города Видное «Кубок КВН Ленинского городского округа». В этом году мероприятие объединило 11 команд из разных уголков России, подарив зрителям море юмора и положительных эмоций.

Как сообщает пресс-служба главы муниципалитета, команда «Сборная города Видное» показала достойную игру и вошла в число призеров.

В пресс-службе подчеркнули, что в турнире приняли участие представители из 10 городов России, включая Москву, Тулу, Псков и Курск. Участники соревновались в традиционных конкурсах приветствия и импровизации, демонстрируя высокий уровень юмора и актуальность шуток. Члены жюри отметили высокий профессионализм всех команд.

Для зрителей организаторы подготовили приятные сюрпризы: во время мероприятия проводилась лотерея с ценными призами, среди которых были Яндекс.Станция, беспроводные наушники, сертификаты в салоны флористики и уникальная сувенирная продукция, созданная специально для кубка.

Организацией мероприятия занималось Управление по делам молодежи, культуре и спорту администрации Ленинского округа. Турнир оставил у участников и гостей незабываемые впечатления, а его успех стал еще одним шагом к популяризации КВН в регионе.