Весенний краеведческий поход прошел в парке в Одинцове

19 апреля вместе с сотрудниками краеведческого общества участники отправились на 3,5-часовую экскурсию по живописному лесопарку. Протяженность маршрута составила шесть километров.

Во время прогулки участники познакомились с геологией бассейна реки Самынки, увидели овраги, родники и старинные объекты, в том числе славянские курганы XI–XIII веков. Кроме того, экскурсантов ждали рассказы об археологических и палеонтологических находках, а также возможность насладиться живой весенней природой Подмосковья.

Маршрут был проложен по лесным тропам, поэтому было важно подобрать удобную обувь и одежду с учетом прогноза погоды. На любое подобное мероприятие организаторы советуют брать с собой термос, небольшой перекус и рюкзак, так как поход может проходить при любых погодных условиях.

Участники собрались в 11:00 у входной арки Одинцовского парка. Группы были разными по количеству человек, но все должны были быть старше 12 лет.