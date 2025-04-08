Весенний конкурс красоты среди детей прошел в Воскресенске

Ежегодный конкурс «Маленькая мисс Весна» провели в Воскресенске. За победу юные участницы поборолись на сцене Дворца культуры «Юбилейный».

Участницами состязаний стали семь девочек от шести до 10 лет. Они подготовили и презентовали «визитки»: танцы, песни и работы в других жанрах.

Также конкурсантки поучаствовали в дефиле в стиле сказочных героинь. При этом костюмы они должны были создать из подручных материалов.

Заключительным конкурсом стало прохождение интервью. Также для участниц организовали встречу с творческими коллективами Дворца культуры «Юбилейный».

В итоге лучшей на конкурсе стала Елизавета Богачук. Всем участницам вручили дипломы и подарки, в том числе от жюри и спонсоров.

Кроме того, впервые за несколько лет проведения конкурса жюри также решило выбрать лучшую команду болельщиков. Ею стала команда победительницы.