Весенние цветы высадят в Серпухове

В Серпухове на этой неделе начнется высадка первых весенних цветов. Работы стартуют в среду благодаря установившейся погоде.

В городском округе приступят к сезонному озеленению с высадки холодостойких культур. На первом этапе в клумбы и цветники высадят тюльпаны и виолу. Эти растения хорошо переносят перепады температуры и подходят для ранней весны.

Позже ассортимент расширят за счет бархатцев, декоративной капусты и бегонии. Теплолюбивые виды начнут высаживать ближе к маю, когда установится стабильное тепло. Всего в округе планируют разместить более 180 тысяч растений, включая тюльпаны и однолетники.

Подготовкой рассады и проведением работ занимаются специалисты комбината благоустройства. Среди них агрономы Ольга Братякина, Валентина Терехина, Мария Горбачева и Ирина Хатунцева. У каждой из них более 15 лет профессионального опыта.

«Мы учитываем погодные условия и подбираем устойчивые культуры, чтобы цветники радовали жителей с первых теплых дней», — отметила одна из сотрудниц комбината.

Работа специалистов позволяет обеспечить последовательное озеленение и создать устойчивые цветочные композиции, которые сохраняют декоративный вид на протяжении всего сезона.