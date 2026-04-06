Весенние тренировки и забеги пройдут в парках Балашихи в апреле

В парках Балашихи в апреле пройдет серия бесплатных активностей для жителей всех возрастов. Расписание включает тренировки, забеги и познавательные занятия на разных площадках округа.

В парке «Пехорка-Лес» во вторник в 16:00, а также в среду и четверг в 15:00 у стадиона проведут занятия по общей физической подготовке.

Парк на Заречной начнет программу с 7 апреля. Во вторник и четверг в 20:00 здесь пройдет забег «В закат». В субботу в 9:00 участники выйдут на дистанцию в рамках дружеского старта «5 верст». В четверг в 10:10 на площадке состоится разминка и тренировка по физической подготовке.

В парке «Пехорка» занятия запланированы на середину недели. В среду в 14:00 на площадке у коворкинга проведут тренировку по скандинавской ходьбе. В четверг в это же время пройдет еще одно занятие, а в 15:20 начнутся веселые старты. В 15:00 на сцене стартует культурная программа с интерактивом, дискотекой и эколекторием.

Пестовский парк предложит занятия для любителей скандинавской ходьбы во вторник и четверг в 12:00. В субботу в 9:00 здесь также пройдет старт «5 верст».

В Ольгинском лесопарке запланированы вечерние тренировки для взрослых. В четверг у входной группы рядом с рестораном «Ботаника» занятия начнутся в 18:30, 19:00 и 19:30.

«Мы стараемся сделать программы доступными и разнообразными, чтобы каждый мог найти подходящий формат активности», — сообщили организаторы.