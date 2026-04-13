Весенние школьные пушкинские чтения прошли в Одинцове

В усадьбе Большие Вяземы Одинцовского округа прошли 52 окружные весенние школьные чтения, посвященные жизни и творчеству Александра Пушкина. Среди организаторов конференции — музей-заповедник и Пушкинская школа.

Учащиеся образовательных учреждений Одинцовского городского округа, в том числе юнкоры студии журналистики при детском центре «Кот Ученый» музея-заповедника Александра Пушкина, выступили с докладами о знаменитом писателе, его друзьях, детских играх, литературных персонажах, роли в литературе.

Всего на встрече прозвучало около 10 докладов. Ребята хорошо подготовились и порадовали членов жюри и гостей результатами своей исследовательской и поисковой работы, владением материалом и логичностью его изложения. Каждого участника школьных чтений наградили памятным дипломом. Афишу следующих мероприятий можно посмотреть на официальном сайте музея-заповедника.