Весенние работы по уходу за озимой пшеницей завершили в Коломне

В Агрохолдинге «ОСП агро» в Коломне завершили весенние работы по уходу за озимой пшеницей и многолетними травами. Специалисты озерского предприятия успешно завершили подкормку озимой пшеницы и многолетних трав, а также провели химическую обработку озимой пшеницы и боронование многолетних трав.

Озимая пшеница, посеянная осенью 2024 года на площади 1211 гектаров, благополучно перезимовала и находится в отличном состоянии. Эксперты отмечают высокую сохранность растений и хорошее развитие корневой системы, что создает хорошие перспективы для будущего урожая.

Городской округ Коломна продолжает занимать лидирующие позиции в агропромышленном комплексе Московской области. В весенней посевной кампании 2025 года принимают участие 21 сельскохозяйственное предприятие и 23 крестьянско-фермерских хозяйства, что свидетельствует о развитии и активности аграрного сектора региона.

«Наши аграрии держат хорошие темпы, которые были достигнуты, в том числе из-за предварительной подготовки к полевым работам», — подчеркнул глава округа Александр Гречищев.