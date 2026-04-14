Весеннее половодье в Богородском округе скоро закончится

По состоянию на 13 апреля все подтопления на территории муниципалитета ликвидированы. Сейчас продолжается систематизация обращений, поступивших в период с 23 марта по 13 апреля.

Обращения рассматривает муниципальное бюджетное учреждение «Центр гражданской обороны и антикризисного управления Богородского городского округа». Это нужно для анализа причин подтоплений и подготовки предложений по послепаводковому обследованию территорий.

По данным Мособлэкомониторинга, уровни воды в реках высокого паводкового риска на сегодняшний день следующие. В реке Клязьма уровень стабилизировался на безопасной отметке 120,583 (при нулевой отметке поста наблюдения 121,000). В реке Шерна превышение составляет 122,275 (ноль поста — 122,000), наблюдается стабильное понижение. В реке Загребка уровень — 126,171 (ноль поста — 126,000).