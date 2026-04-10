Подмосковные энергетики провели профилактику паводков

Рекордные снегопады зимы 2025/26 годов могут привести к более сильному весеннему половодью по сравнению с предыдущими годами. В Москве к концу февраля высота сугробов превысила 80 сантиметров, что стало максимальным значением за всю историю наблюдений. В Московской области уже зафиксированы подтопленные участки, а некоторые населенные пункты на востоке Подмосковья оказались отрезанными от «большой земли».

Энергетики «Россети Московский регион» провели масштабную профилактическую работу в преддверии весеннего паводка. Были организованы тренировки, осмотры энергообъектов в зоне риска и проверка состояния спецтехники. Регулярно ведется мониторинг участков линий электропередачи (ЛЭП) и подстанций, при необходимости осуществляется заблаговременная откачка талых и грунтовых вод.

Накануне в Московской области прошла тренировка энергетиков по обеспечению надежного электроснабжения в условиях паводка. В окрестностях поселка Белоомут городского округа Луховицы специалисты провели инспекцию труднодоступных участков ЛЭП с применением спецтехники, включая вездеход-амфибию «Шерп» и снегоболотоход «Кержак».

Всего в зонах возможного подтопления на территории Подмосковья находятся 630 электросетевых объектов компании. Для обеспечения их надежной работы подготовлены 308 бригад: 1 823 специалиста, 2 509 единиц спецтехники и 146 резервных источников снабжения электроэнергией общей мощностью 57,8 МВт.