Весеннее обновление детских и спортивных площадок началось в Воскресенске

Специалисты муниципального бюджетного учреждения «Благоустройство и озеленение» приступили к работам по модернизации детских игровых и спортивных зон в Воскресенске. Они обновляют песочницы, красят и ремонтируют элементы на площадках.

На этой неделе работы в Воскресенске проходят на улицах: Юбилейная, Зелинского, Менделеева, Докторова, Пионерская, Победы, Калинина. Помимо этого, детские игровые зоны обновят в городе Белоозерском, в поселках Фосфоритный и Виноградово, в селе Косяково и в деревне Ратчино.

Отметим, что доступные площадки и спортивные снаряды во дворах по-прежнему остаются самым востребованным местом для игр и занятий.

Напомним, что рамках программы губернатора Московской области Андрея Воробьева, модернизируемые площадки делают увеличенного размера и с разнообразием игровых элементов.