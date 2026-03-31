Весеннее благоустройство территорий началось в Солнечногорске

Фото: Пресс-служба администрации г. о. Солнечногорск

В городском округе Солнечногорск приступили к сезонным работам по наведению порядка после зимы. 28 марта уборку провели в поселке Поварово и микрорайоне Рекинцо.

К работам подключились специалисты МБУ «ДЕЗ г. о. Солнечногорск» вместе с управляющими компаниями. Они начали плановую очистку дворов и общественных пространств от последствий зимнего периода.

В ходе благоустройства выполняется уборка оставшегося снега, вывоз прошлогодней листвы и накопившегося мусора, а также опил сухих деревьев. Параллельно сотрудники дорожных служб и управляющих организаций обновляют внешний вид скамеек и других малых архитектурных форм.

«Особое внимание уделили приведению в нормативное состояние элементов городской инфраструктуры: отмыли детские игровые площадки, дорожные знаки и поручни. Погода отличная, а чистота в городе пусть добавит вам, дорогие жители, хорошего настроения!» — отметил глава городского округа Солнечногорск Константин Михальков.

Проведение работ стало возможным благодаря установившейся теплой погоде. Аналогичные мероприятия охватят всю территорию городского округа.