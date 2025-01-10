Веселые старты прошли в Балашихе

В Балашихе прошли веселые старты, организованные для спортсменов СШОР «Метеор». Мероприятие состоялось в рамках партийного проекта «Крепкая семья» и собрало детей, занимающихся художественной гимнастикой и футболом, а также их родителей, которые пришли поддержать юных талантов.

Депутат Балашихи и член фракции «Единая Россия» Марина Жирова отметила, что такие мероприятия способствуют не только физическому развитию детей, но и укреплению семейных ценностей.

«На нашем празднике были веселые старты. Ребята с удовольствием участвовали в эстафетах, демонстрируя ловкость, скорость и командный дух», — сказала Жирова.

В ходе праздника участники соревновались в различных эстафетах, что создавало атмосферу дружбы и единства. Кульминацией мероприятия стал визит Деда Мороза, который поздравил всех с наступающим Новым годом и вручил сладкие подарки.

Поддержка юных спортсменов и их семей является одной из ключевых задач партийного проекта «Крепкая семья». Данный проект направлен на развитие спорта среди молодежи и пропаганду здорового образа жизни.