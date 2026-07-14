Веселые старты и беговые тренировки пройдут в Балашихе на этой неделе

Лето в разгаре, и это отличное время для активного отдыха на свежем воздухе. Парки Балашихи подготовили для жителей округа насыщенную спортивную программу, поучаствовать в которой приглашают всех желающих.

Тренировки в парке Пехорка стартуют с понедельника. Во вторник, среду и четверг в 15:00 опытные тренеры проведут летние занятия общефизической подготовкой (ОФП). Все программы проходят на площадке у стадиона.

Во вторник в 20:00 и в четверг в 20:00 в парке на Заречной пройдет забег «В закат», который подарит незабываемые впечатления от вечерних тренировок. А в субботу в 9:00 состоится дружеский старт «5 верст». Кроме того, на вторник и четверг намечена разминка и ОФП. Начало в 10.00.

Спортивная неделя стартует и в парке на Солнечной во вторник. В 11:30 у входной группы запланирована активная разминка и весенняя общефизическая подготовка. Это отличная возможность укрепить здоровье и зарядиться позитивом.

В среду, 14:00, всех желающих приглашают на скандинавскую ходьбу на площадке у коворкинга. Четверг станет насыщенным днем: в 14:00 — снова скандинавская ходьба, а в 15:00 — веселые старты. В завершение дня в 15:30 на сцене пройдет культурная программа с интерактивами, интеллектуальными играми, творческими занятиями и ретро-площадкой.

В Пестовском парке в среду и пятницу в 14:00 пройдут занятия по ОФП. Во вторник и четверг в 12:00 запланирована скандинавская ходьба. А в субботу в 9:00 состоится дружеский старт «5 верст», а в 10:30 — йога в стиле ФИСМ.

В Ольгинском лесопарке во вторник в 18:30 пройдет беговая тренировка, затем — суставная гимнастика в 19:00 и ОФП в 19:30. В четверг с утра — снова беговая тренировка в 9:00, суставная гимнастика в 9:30 и ОФП в 10:00.

В Вишняковском парке во вторник и четверг, начиная с 10:00, пройдет разминка, ОФП и гимнастика (14+). Это отличная возможность укрепить здоровье и познакомиться с новыми людьми.