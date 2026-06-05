Веселую зарядку проведут в парках Воскресенска

Парки Воскресенска приглашают жителей и гостей округа на мероприятия с 8 по 14 июня. В парке усадьбы Кривякино для участников клуба «Активное долголетие» пройдут занятия с преподавателем по северной ходьбе.

Для юных посетителей состоится мастер-класс в рамках проекта «Библиоканикулы в парке» на детской площадке, а также игровая программа на главной площади. Там же гостей ждет концерт вокального ансамбля Prima voce.

Взрослые и дети старше 12 лет приглашаются на экскурсию «Жемчужина Воскресенска» (по предварительной записи). На экскурсии можно узнать, где расположена уникальная восьмилучевая система, как сложились судьбы владельцев и обитателей усадьбы, о союзе благородной девицы с «композитором-конюхом» и незаконной сделке, благодаря которой усадьбой завладели купцы. Также для всех желающих пройдут интерактивные программы 6+ с мастер-классами «Машина времени: эпоха неолита», «Тайна русского кокошника», «На них все держится», интерактивная экскурсия по парку «Гимназия в Кривякино», квест «Птичьи суперспособности» и другие (все по предварительной записи). Запись на программы и экскурсии осуществляется по телефону: +7 (985) 698-68-81. Билеты на все действующие выставки, экскурсии, мастер-классы также можно приобрести онлайн.

В парке «Москворецкий» во вторник пройдет игровая программа для детей, а также можно будет поиграть в настольные игры в «ИгроКлубе». В среду на роллердроме для малышей 0+ пройдет «Веселая зарядка», а для детей постарше (5+) — спортивная программа и игры в дартс. В четверг состоятся мастер-класс и познавательная беседа «А знаете ли вы?» 0+: дети изготовят поделки из подручных материалов, а беседа расширит кругозор. Любители активного образа жизни и участники программы «Активное долголетие» в четверг смогут позаниматься северной ходьбой и посетить вечер «Ретро-танцы».

Приходите в парки городского округа Воскресенск провести время с семьей и друзьями, насладиться летней природой. Напоминаем, что мероприятия могут быть отменены или перенесены из-за погодных условий. Следите за афишами.