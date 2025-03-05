Вертолеты санавиации выполнили 84 вылета в Подмосковье с начала года

В Подмосковье используют санитарную авиацию для межбольничных транспортировок и оказания экстренной помощи пострадавшим. В прошлом году на дежурство в регионе заступил третий вертолет, который перевозит юных пациентов в Детский клинический центр имени Л. М. Рошаля.

Авиамедицинские бригады состоят из опытных врачей, среди которых анестезиологи, реаниматологи и фельдшеры территориального центра медицины катастроф. Все посадочные площадки благодаря системе «Ночной старт» позволяют вертолетам транспортировать пациентов даже ночью.

«Всего с начала этого года было совершено 84 вылета, что на 18 больше, чем за аналогичный период прошлого года», — отметил заместитель председателя правительства Московской области — министр здравоохранения региона Максим Забелин.