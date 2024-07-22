Вертолеты санавиации выполнили 423 вылета в Подмосковье с начала года

Санитарная авиация помогает экстренно доставить пациентов в нужные больницы после ДТП и других происшествий. С начала года вертолеты совершили более 420 вылетов в Подмосковье.

«Вертолетам санавиации не важны пробки или расстояние до нужной больницы — эвакуация пациента проходит максимально быстро. Благодаря системе „Ночной старт“ вылеты возможны и в темное время суток», — рассказал министр здравоохранения Московской области Алексей Сапанюк.

С начала года вертолеты совершили 423 вылета — это на 33 больше, чем в прошлом году за такой же период. Транспортировали 411 пациентов, из которых 276 — дети

В составе бригад санавиации работают опытные анестезиологи-реаниматологи и фельдшеры скорой помощи. Они следят за состоянием пациента в течение перелета и при необходимости оказывают помощь. На борту вертолетов есть необходимое оборудование.

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