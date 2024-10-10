Вертолеты санавиации Подмосковья совершили свыше 660 вылетов с января

Санитарную авиацию активно используют в Подмосковье для оказания медицинской помощи пострадавшим в ДТП и различных происшествиях. Специалисты также обеспечивают межбольничную транспортировку пациентов.

Министр здравоохранения Московской области Алексей Сапанюк отметил, что санитарная авиация предоставляет возможность быстро доставить пациента в медицинское учреждение для получения необходимой помощи, не обращая внимания на ограничения, связанные с дорожным движением и расстоянием. С начала года санитарная авиация осуществила более 660 вылетов, в рамках которых транспортировались 646 пациентов. При этом среди них было 432 ребенка.

Кроме того, посадочные площадки для вертолетов оборудованы системой «Ночной старт», что позволяет выполнять вылеты в темное время суток. Авиамедицинские бригады состоят из опытных врачей-анестезиологов-реаниматологов и фельдшеров территориального центра медицины катастроф.

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