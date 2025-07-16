Вертолеты санавиации Подмосковья совершили почти 500 вылетов с начала года

В Подмосковье вертолеты санитарной авиации используют как для срочной доставки пациентов после ДТП, пожаров и других происшествий, так и для перевозки больных между медицинскими учреждениями. С начала года бригады осуществили уже около 500 вылетов.

Летательные аппараты позволяют оперативно транспортировать пациентов в стационар вне зависимости от дорожной ситуации и местоположения клиники.

«А благодаря системе „Ночной старт“, вертолеты могут вылетать и в темное время суток. С начала этого года санитарная авиация выполнила 490 вылетов, что на 81 больше, чем за аналогичный период прошлого года», — пояснил заместитель председателя правительства Московской области — министр здравоохранения региона Максим Забелин.

Сейчас в эксплуатации находятся три вертолета, один из которых задействовали в прошлом году специально для перевозки юных пациентов в Детский клинический центр имени Л. М. Рошаля.

В состав авиамедицинских бригад входят квалифицированные анестезиологи-реаниматологи и фельдшеры территориального центра медицины катастроф.