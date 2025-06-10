Вертолетный полк особого назначения из Щелкова провел учения в Финском заливе

Вертолетный полк особого назначения из городского округа Щелково провел тренировочные учения в Финском заливе. Местом сбора стал аэродром Прибылово под Выборгом в Ленинградской области.

Целью учений стала отработка навыков поисково-спасательных операций на воде. Финский залив идеально подходит для таких задач, так как представляет собой сложную водную акваторию, значительно отличающуюся от привычных наземных полигонов.

«Основная разница — это наличие волнения, отсутствие ориентиров, позволяющих зацепиться за местность и тем самым упростить себе задачу. На Финском заливе подобных ориентиров нет, что добавляет очень серьезных проблем для экипажа», — рассказал пилот авиационного полка особого назначения.

Во время учений летчики отработали поиск и спасение экипажей, оказавшихся в бедственном положении на воде.

Несмотря на все трудности, экипажи успешно справились с поставленными задачами и получили высокую оценку, подтвердив свою готовность к проведению поисково-спасательных операций как в воздухе, так и на море.