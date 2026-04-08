Веревочный парк и веломаршруты обустроят в Вишняковском лесопарке в Балашихе

Благоустройство Вишняковского лесопарка продолжается в Балашихе. В рамках народной программы «Единой России» там уже преобразили территорию площадью 115 гектаров. С тех пор место стало популярным у жителей и гостей округа.

Природная зона в Вишняковском лесопарке — одно из самых популярных мест отдыха в Балашихе. Летом здесь появились новые архитектурные элементы, громкоговорители и пешеходные дорожки. А в этом году откроется веревочный парк для детей и взрослых.

«В этом лесу всегда любили гулять, а сейчас бываем здесь особенно часто, особенно в теплое время», — рассказала посетительница парка Евгения Левштанова.

При благоустройстве безопасности детей уделили особое внимание. Для них создали игровую площадку без острых углов и с резиновым покрытием. Скоро на территории появится удобная навигация и зонирование. А для любителей спорта создадут воркаут-зону и место для прогулок на велосипеде.