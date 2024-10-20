Верейская школа № 1 в Наро-Фоминске отметила 110-летний юбилей

Пресс-служба администрации Наро-Фоминского г. о.

Фото: Пресс-служба администрации Наро-Фоминского г. о.

Верейская средняя общеобразовательная школа № 1 17 отметила свой 110-летний юбилей. Школа, история которой началась в 1914 году с первого звонка в стенах женской прогимназии, продолжает радовать и вдохновлять новых учеников.

На праздничном мероприятии присутствовали почетные гости, которые вручили сотрудникам школы почетные грамоты и памятные подарки. Эти награды стали признанием их ежедневного, ответственного и важного труда на благо родной школы и современного образования.

Юбилей школы украсили выступления творческих коллективов: театральная студия «Зеркало» и хореографическая студия «Вдохновение» подготовили яркие номера. На сцене объединились учителя прошлых лет, нынешние педагоги и ученики, создавая атмосферу единства и преемственности.

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