Верея вошла в Международную федерацию самых красивых городков мира

Администрация Наро-Фоминского городского округа и глава Ассоциации самых красивых деревень и городков России подписали соглашение об использовании бренда. После вхождения в ассоциацию Верея также стала участником Международной федерации самых красивых деревень и городков мира.

Самый маленький город Подмосковья превратится в витрину русской провинции. В этом Верее поможет рассчитанная на пять лет дорожная карта. Город будет развивать сельский туризм, еще больше повышая свою притягательность для гостей из разных уголков мира.

Основной задачей Ассоциации самых красивых деревень и городков России является не только экономическое развитие и увеличение потока туристов, но и улучшение качества жизни жителей этих мест. В организацию за 10 лет ее существования уже вошли 50 населенных пунктов страны.

Верея расположена на левой стороне небольшой реки Протвы. В городе проживает около пяти тысяч человек.