Вентиляционный завод в Балашихе запустит два новых производства

В компании промышленного вентиляционного оборудования и хладоснабжения планируется расширение. Запуск новых производств стал возможен в том числе благодаря государственной поддержке.

Подмосковье вошло в тройку экономических лидеров страны. Модернизировать площадки и реализовывать импортозамещение бизнесу помогают муниципальные, региональные и федеральные меры поддержки. Они предусмотрены Народной программой «Единой России» и национальными проектами. Финансирование обеспечено из бюджетов трех уровней. Средства идут на льготные займы и кредиты, промышленную ипотеку, субсидии и новое оборудование.

«Мы видим успехи — это тысячи, сотни тысяч рабочих мест, которые созданы в рамках Народной программы. И результат налицо — мы лучшие в стране. Из 500 промплощадок, технопарков мы сегодня имеем уже 73, и процесс продолжается. Это ценят инвесторы, это ценят те, кто хотят быстро развиваться. Не тратить время и приходить на то, что уже сделано государством, муниципальными властями и регионами», — прокомментировал председатель Московской областной Думы, руководитель фракции «Единая Россия» Игорь Брынцалов.

Один из успешных примеров — компания промышленного вентиляционного оборудования и хладоснабжения в Балашихе. Два года назад предприятие переехало из столицы в крупнейший округ Подмосковья и стало резидентом индустриального парка Демидов. В компании сразу же заложили курс не только на личный рост, но и развитие экономики региона. Скоро планируют запустить сразу два новых производства. Собственную площадку уже достроили, запуск намечается на третий квартал 2026 года. Еще один участок получили в рамках государственной программы.

«Нам понадобилось увеличение производственных мощностей для расширения локализации производства. И мы воспользовались программой „Земля за один рубль“, которая позволила обеспечить количество рабочих мест городу. Мы закрыли социальный вопрос, также закрыли вопрос по локализации производства для нашего завода», — рассказал директор по развитию компании Сергей Гулин.

Разрешение на строительство уже получено, работы начались. Это 209 миллионов инвестиций и еще 50 рабочих мест.

«Уделяем большое внимание созданию новых рабочих мест. Это, конечно, и поддержка наших существующих предприятий. Отдельное направление — развитие индустриальных парков. Благодаря этому и открытию новых производств на территории этих индустриальных парков создано более 1000 рабочих мест, и эта работа продолжается», — отметил глава Балашихи Сергей Юров.

Инвестиции в экономику Подмосковья за пять лет выросли почти в два раза, было создано более 400 тысяч рабочих мест. В планах на ближайшее время — сопровождение еще более 1800 проектов и создание свыше 460 тысяч новых рабочих мест.