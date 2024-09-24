Вентиляцию более чем 2 тысяч квартир Подмосковья обновили с начала года

Сотрудники управляющих организаций провели около 2,5 тысяч мероприятий по восстановлению работоспособности вентиляции с начала года. Работы проводились в многоквартирных домах Подмосковья.

Вентиляционная система выполняет ключевую функцию по поддержанию комфортного микроклимата, удалению загрязненного воздуха и обеспечению воздухообмена в помещениях, где используется газовое оборудование. Это особенно важно в современных городах.

Управляющие компании несут ответственность за исправность вентиляционных систем в многоквартирных домах. Им необходимо регулярно проверять их состояние. Согласно установленным нормативам, такие осмотры должны проходить как минимум три раза в год. Во время проверок специалисты анализируют эффективность работы вентиляции, выявляют неисправности и, если нужно, осуществляют очистку и ремонт.

Жильцы также играют важную роль в поддержании работоспособности вентиляционных систем. Им следует следить, чтобы вентиляционные решетки оставались открытыми и не подвергались блокировке, а также сообщать управляющей компании о любых необычных изменениях в функционировании системы.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».