Вентиляции отремонтировали в тысяче квартир Подмосковья с начала года

Коммунальщики восстановили работоспособность вентиляции в тысяче подмосковных квартир с начала года. Система отвечает за проветривание помещений и влажность воздуха внутри МКД.

«Ответственность за ремонт и содержание вентиляции возложена на управляющую организацию дома. Наши инспекторы проводят проверки по факту всех поступающих обращений и следят за оперативным и качественным выполнением ремонтных работ», — сказал заместитель председателя правительства Московской области Владислав Мурашов.

Вентиляция в многоэтажном доме решает несколько важных задач. Это проветривание помещений, вывод отработанных воздушных масс и контроль уровня влажности в квартире.

Если на окнах появился конденсат, а на стенах выросла плесень, об этом нужно сообщить в управляющую компанию дома или в ЕДС МО.

К началу осени отремонтируют 614 дворов Подмосковья — на это выделили 5,4 миллиона рублей. К августу благоустроят народные тропы, а к 15 июля завершится новый этап устранения ям на дорогах. Сроки огласили на заседании областного правительства с губернатором Андреем Воробьевым.

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