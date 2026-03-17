Венскую наступательную операцию обсудили на лектории в Химках

Муниципальный депутат, член партии «Единая Россия» Инна Монастырская поделилась, что современные химкинские библиотеки давно превратились в настоящие центры культурного притяжения и живого общения. На такие лекции приходят жители самых разных поколений — от школьников до ветеранов. Она отметила, что здесь поднимают действительно важные и сложные темы, такие как Венская операция, чтобы вместе осмыслить великое прошлое и передать эти знания дальше.

Участникам рассказали о событиях весны 1945 года: о тщательной подготовке к штурму, который должен был не просто разгромить силы вермахта, но и сберечь европейскую архитектурную жемчужину. Посетители узнали, как войска, прорываясь сквозь сопротивление в горах и лесах, сломили оборону противника. Освобождение Вены отняло у Германии последние шансы затянуть войну, открыло дорогу в южную Германию и предопределило падение Третьего рейха.

Депутат округа Валентин Герасимов отметил, что сегодня, когда в некоторых западных странах предпринимаются попытки переписать историю Второй мировой войны, исказить факты и принизить роль советского солдата-освободителя, память становится оружием. По его словам, мы обязаны сохранять историческую правду в первозданном виде и передавать ее молодежи, потому что только так можно защитить будущее от ошибок прошлого.

Лидер Движения общественной поддержки Павел Миронов напомнил, что цель такого мероприятия — сплочение поколений вокруг общих ценностей. Это любовь к России и родному городу, уважение к истории и культуре своей страны.