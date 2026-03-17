Вениамин Смехов представит программу «Ностальгия по настоящему»

21 марта в Культурном центре Л. Орловой выступит актер театра и кино Вениамин Смехов. Он представит авторскую программу, в которой поделится со зрителями своими воспоминаниями и прочтет стихи.

Вениамин Борисович — один из тех людей, кто бережно хранит прошлое, без которого не может быть будущего. Он был одним из создателей Театра на Таганке, встречался с Дмитрием Шостаковичем, дружил с Петром Фоменко, работал вместе с Владимиром Высоцким и снимался с Иннокентием Смоктуновским. Сегодня Смехов продолжает выступать на сцене вместе с молодыми актерами.

В завершение встречи каждый гость сможет приобрести авторскую книгу Вениамина Смехова с автографом.

Начало встречи запланировано на 19:00. Возрастное ограничение: 12+.

Подробная информация и билеты размещены на сайте Звенигородского музея-заповедника.