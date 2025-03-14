Венерологический диспансер Подмосковья напомнил о кожных симптомах при гепатите С

Московский областной кожно-венерологический диспансер обратил внимание, что гепатит С может проявляться через кожные симптомы. К признакам заболевания относят пожелтение кожи и белков глаз, кожный зуд, появление сосудистых звездочек и мелких красных высыпаний.

Эти реакции связывают с воздействием вируса на иммунную систему и обмен веществ.

«Важно помнить, что симптомы могут развиваться постепенно и зачастую остаются незамеченными», — отмечает заместитель главного врача московского областного клинического кожно-венерологического диспансера по медицинской части, врач-дерматовенеролог Елена Авербух.

Регулярный скрининг и диагностика позволяют выявлять гепатит С на начальных этапах, когда лечение заболевания особенно эффективно.

С начала года в филиалах диспансера провели более 85 исследований на антитела гепатита С. У пациентов с положительными результатами удалось предотвратить развитие тяжелых форм и осложнений.