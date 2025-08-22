Велозаезд пройдет в Серпухове 24 августа

В округе в предстоящее воскресенье, 24 августа, состоится велозаезд Gran Fondo, который соберет на берегу реки Оки любителей велоспорта всех уровней подготовки. Участники велозаезда получат возможность испытать свои силы на различных дистанциях.

Маршруты проложены таким образом, чтобы каждый участник мог выбрать наиболее подходящую для себя дистанцию, в зависимости от уровня подготовки. Выдача стартовых пакетов участникам начнется в 08:00 утра. Это позволит всем зарегистрированным спортсменам получить необходимые материалы и информацию, а также подготовиться к предстоящему заезду.

Старт для различных групп участников запланирован на разное время. Старт групп А, В и С запланирован на 09:30, 09:40 и 09:50 соответственно. Заезд Медио Фондо стартует в 10:00, а группа D — в 10:10. Заезды на дистанции 95 и 48 километров начнутся в 10:20, а самый короткий заезд на 25 километров — в 10:30.

По окончании соревнований, в 14:00 состоится торжественная церемония награждения победителей и призеров велозаезда. Регистрация для участия в велозаезде открыта по ссылке.