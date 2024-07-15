Велозабег «Растим чемпионов» прошел в парке Мира в Мытищах

Мероприятие «Культурный код Подмосковья» прошло в выходные в парке Мира в Мытищах. В его рамках состоялся велозабег «Растим чемпионов».

Юные мытищинцы стартовали на велосипедах. В соревновании каждый стремился победить. В итоге все стали первыми.

Помимо спортивного забега, гости мероприятия «Культурный код Подмосковья» приняли участие в мастер-классе от умельцев Жостовской фабрики и ответили на вопросы про городской округ в викторине. Все желающие завтракали на «Чаепитии в Мытищах», а вечером танцевали на ретродискотеке.

Развлекательные мероприятия также прошли в парке «Яуза» и в Центральном городском парке.

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