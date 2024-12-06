Велотренажер для изучения правил дорожного движения появился в Истре

В центре детского развития «Ровестник» установили специальный тренажер для изучения правил дорожного движения. Он разрабатывался для всероссийского конкурса «Безопасное колесо».

В Истринском центре «Ровестник» появился необычный велосипед. Благодаря ему ученики смогут учить правила дорожного движения, как теоретические, так и практические. Конечно, такой велотренажер сделает процесс обучения для детей более увлекательным и понятным. В программном обеспечении предусмотрено несколько разделов: правила дорожного движения, фигурное вождение, автогородок, основы оказания первой медицинской помощи, безопасности жизнедеятельности и другое.

«В январе наше образовательное учреждение планирует открыть группу под названием „Безопасное колесо“ для детей в возрасте от 9 до 11 лет. Это отличная возможность для юных участников в игровой и интересной форме научиться безопасному поведению на дорогах. Для успешного прохождения этапов всероссийского конкурса воспитанники должны качественно отработать базу обучения, и именно этот велотренажер позволяет сделать это на 100%. Мы рады и благодарны такому новшеству», — рассказала директор центра Лариса Хотеева.

Работает тренажер таким образом - на экране проецируются различные задания, а ребенок, крутя педали и руль, осваивает важные «водительские» навыки.

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