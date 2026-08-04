Команда из Московской области победила на чемпионате России по велоспорту

На чемпионате России по велоспорту-маунтинбайку среди спортсменов с нарушением слуха победу одержала команда из Московской области. Соревнования собрали пять команд из разных регионов страны, сообщила пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области.

Золото чемпионата завоевали Дмитрий Жилин (Московская область), Алексей Божко (Курская область) и Елизавета Бавыкина (Самарская область). Впервые за долгое время в программу соревнований была включена смешанная эстафета в формате «два мужчины и одна женщина».

Чемпионат проходил с 29 июля по 3 августа 2026 года в Ижевске в рамках государственной программы «Спорт России». Примечательно, что в 2027 году смешанная эстафета впервые войдет в программу чемпионата мира, который состоится в Словакии.