Велосипедные дорожки проложат вдоль набережной реки Яузы в Мытищах в этом году

В Мытищах продолжается масштабное обновление парка вдоль набережной реки Яузы. В этом году работы развернулись на территории от Пролетарской улицы до улицы Семашко.

Благоустройство охватывает оба берега, а также природные острова. Сейчас подрядная организация приступила к реализации третьего и четвертого этапов создания парковой зоны, на площадке задействовали более 25 специалистов.

«Это у нас знаковый объект. В том году была выполнена большая работа», — отметил заместитель главы городского округа Мытищи Иван Яськив.

На текущем этапе строители занимаются подготовкой оснований под пешеходные и велосипедные дорожки, устанавливают опоры освещения, а также монтируют свайные конструкции для будущих настилов. Завершить этот этап работ планируется к началу осени.

Параллельно в городе проходят инспекционные выезды, в рамках которых специалисты оценивают состояние других общественных территорий — в частности, «Аллеи ветеранов», въездной стелы и дворовых пространств.

«Сейчас проходит месячник благоустройства. Самая активная пора по приведению территорий в надлежащее состояние», — напомнил Иван Яськив.

Проверки будут продолжаться.