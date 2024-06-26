Велосипедистку с открытым переломом после ДТП прооперировали в Солнечногорске

Девушка 26 лет поступила в Солнечногорскую больницу после аварии на электровелосипеде. У нее диагностировали открытый перелом костей голени.

Девушка каталась вместе с мужем на двухместном электровелосипеде. Пара двигалась по обочине, когда ехавший сзади водитель решил пойти на обгон справа и сбил молодых людей. При столкновении с машиной произошел сильный удар, пациентка почувствовала острую боль в ноге.

«Подобные открытые переломы лечатся дольше, чем закрытые. Сначала мы зафиксировали ногу на скелетном вытяжении и занимались консервативным лечением раны. После того, как спал отек, а рана залечилась, мы выполнили операцию для восстановления целостности кости с фиксацией отломков», — рассказал врач-травматолог Солнечногорской больницы Игорь Скорина.

Сейчас девушка чувствует себя хорошо и уже готовится к выписке. Она передвигается на костылях, а в дальнейшем снова сможет ходить.

«Я невероятно благодарна врачам за то, что спасли мою ногу. Мне очень повезло попасть к Денису Гараеву и Игорю Скорине. У меня была замечательная операционная медсестра, которая меня очень поддерживала. У этих врачей золотые руки», — поблагодарила команду Солнечногорской больницы пациентка.

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