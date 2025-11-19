Велосипедист из Одинцовского округа победил на международных соревнованиях

Спортсмен из Одинцовского округа Дмитрий Розанов стал победителем соревнований по велоспорту на XXV летних Сурдлимпийских играх в Токио. Это первая награда для представителей Московской области на турнире.

Спортсмен уверенно выиграл в дисциплине «велосипедный спорт» в формате «критериум». Серебряную награду завоевал корейский атлет Бунгвук Ко, а бронза досталась португальцу Андре Суаресу, сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта Подмосковья.

Московскую область на играх представляют четыре спортсмена: помимо Розанова, в состав национальной сборной вошли легкоатлетка Виктория Аксенова из Коломны, пловец Марк Трошин из Серпухова и настольный теннисист Асильбек Суйналиев из Чехова. Всего честь Россиина соревнованиях защищают 36 атлетов.

XXV летние Сурдлимпийские игры проходят в Токио с 15 по 26 ноября.