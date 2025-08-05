Велосипедист из Одинцова завершил 80-дневный пробег по городам-героям

Юрий Матвиенко из Кубинки успешно завершил велопробег, приуроченный к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. За это время он преодолел 7202 километра, соединяя города-герои России и Белоруссии.

Маршрут начался 9 мая в Севастополе и завершился у мемориала «Алеша» в Мурманске. В ходе путешествия Юрий проехал через такие города, как Крым, Волгоград, Москву, Брест, Минск, Санкт-Петербург и Петрозаводск, посещая воинские захоронения и памятники, связанные с историей войны.

Особенностью пробега стала его личная традиция — с каждого памятного места Юрий забирал горсть земли. Все 80 дней он проезжал с полным снаряжением, включая палатку, спальник и походную кухню.

В Мурманске его встретили журналисты и местные жители. Торжественная церемония завершения пробега прошла у мемориала Защитникам Советского Заполярья, что имеет особое значение, ведь Мурманск в годы войны выдержал жесточайшие бомбардировки и стал символом мужества и стойкости.

Это путешествие не только способствовало духовному объединению, но и подтвердило важность сохранения исторической памяти о героях, отстоявших свободу страны.