Велопрогулка для семей бойцов СВО прошла в Дмитрове

Глава Дмитрова Илья Поночевный встретился с семьями бойцов СВО. Они приняли участие в велопробеге по обустроенному маршруту вдоль канала имени Москвы.
На Вело-1 в Дмитрове есть все необходимое для удобного катания на велосипедах — от проката и экипировки до благоустроенной зоны отдыха. С участниками велопробега работали инструкторы, которые провели разминку. Уровень мастерства у всех участников велопрогулки разный. Однако основная идея встречи одна — расслабиться и хорошо провести время.
После заезда глава Дмитровского городского округа Илья Поночевный встретился с семьями военнослужащих. Это не первая и не последняя такая встреча с семьями бойцов СВО. Они проходят регулярно. До этого руководитель муниципалитета встречался с детьми на картодроме.