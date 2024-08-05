Велогонщики из Подмосковья выиграли 2 медали на всероссийских соревнованиях
Подмосковные спортсмены выиграли две медали на всероссийских соревнованиях по велоспорту ВМХ фристайл-парк среди мужчин. Турнир прошел в Лужниках с 3 по 4 августа.
Как рассказали в Министерстве физической культуры и спорта Московской области, Игорь Соколов завоевал золотую медаль, серебро — Дмитрий Галкин.
Всероссийские соревнования по велоспорту ВМХ фристайл-парк прошли в соответствии с целями федерального проекта «Спорт — норма жизни» национального проекта «Демография».
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