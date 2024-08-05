Велогонщики из Подмосковья выиграли 2 медали на всероссийских соревнованиях

Фото: Училище олимпийского резерва №1

Подмосковные спортсмены выиграли две медали на всероссийских соревнованиях по велоспорту ВМХ фристайл-парк среди мужчин. Турнир прошел в Лужниках с 3 по 4 августа.

Как рассказали в Министерстве физической культуры и спорта Московской области, Игорь Соколов завоевал золотую медаль, серебро — Дмитрий Галкин.

Всероссийские соревнования по велоспорту ВМХ фристайл-парк прошли в соответствии с целями федерального проекта «Спорт — норма жизни» национального проекта «Демография».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о строительстве новых спортивных объектов на территории региона.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

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