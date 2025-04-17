«Велогонку Победы» по местам воинской славы проведут в Подмосковье в июне

В Московской области с 11 по 15 июня планируют провести уникальную многодневную велогонку, посвященную 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. Заезды пройдут по местам воинской славы региона и охватят пять этапов общей протяженностью 450 километров.

Инициатива проведения велогонки Победы принадлежит консорциуму «АЭРО групп». Проект планируют реализовать при поддержке партии «Единая Россия», Общероссийского народного фронта, компании «Гран Фондо» и других организаций.

Мероприятие призвано возродить традицию, существовавшую в регионе с 60-х по 90-е годы прошлого века, когда проводились велогонки на приз газеты «Ленинское знамя».

Участников ждут захватывающие маршруты через города воинской славы Подмосковья: Волоколамск, Можайск, Наро-Фоминск, Истру и Дмитров. Каждый этап будет начинаться возле мемориальных комплексов, где планируют провести торжественные церемонии и возложить цветы.

Организаторы ожидают участия свыше 80 человек — как профессионалов, так и любителей из велоклубов Москвы и области, включая участников специальной военной операции.

Особое внимание уделят безопасности: трассы будут частично закрыты для движения, а спортсменам обеспечат медицинское сопровождение и техническую поддержку.

Первый этап стартует 11 июня в Рузе с индивидуальной гонки на 15 километров. Далее последуют групповые заезды: Волоколамск — Можайск (80 километроа), Можайск — Наро-Фоминск (67 километров), Наро-Фоминск — Истра (83 километра) и завершающий этап Истра — Дмитров (85 километров).

Организаторы рассматривают этот проект "Велогонка Победы! как начало новой традиции и надеются, что к 2030 году велогонка Победы станет всероссийским мероприятием, способствующим популяризации спорта и сохранению исторической памяти.