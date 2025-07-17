Велогонки серии CyclingRace пройдут в Рузском округе 2 и 3 августа

Соревнования по велосипедному спорту CyclingRace состоятся в Рузском округе в первые выходные августа. К участию пригласили не только профессионалов, но и любителей. Об этом сообщило Министерство спорта МО.

В субботу пройдет парная гонка и индивидуальная с раздельным стартом до 25 километров, а уже в воскресенье любители велоспорта смогут выбрать подходящие формат и дистанцию из трех: на 30, 50 и 150 километров. Старт пройдет от дворца водных видов спорта «Руза».

Участниками могут стать все желающие, вне зависимости от уровня подготовки — гонщиков распределят по возрасту, полу и уровню. Победителям и призерам вручат призы, а участникам — памятные медали.

Каждому велоспортсмену выдадут стартовый пакет с номером и подарками. Также гонщики получат чипы для подсчета хронометража, питание, прохладительные и горячие напитки, а также медицинскую страховку. Событие будет транслироваться с сопровождением профессиональных комментаторов.

Подробная информация и регистрация доступна на официальном сайте серии.

Гонки CyclingRace реализуются в соответствии с целями госпрограммы «Спорт России».