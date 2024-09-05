Более 300 человек приняли участие в велогонке в парке Малевича в Одинцове

Любительские соревнования по дисциплине кросс-кантри прошли в парке Малевича в Одинцовском округе. За победу боролись 300 участников в разных возрастных категориях.

Количество участников стало рекордным для велогонки. Самому младшему спортсмену, который прошел дистанцию, исполнилось всего два с половиной года. Глава Одинцовского городского округа Андрей Иванов спортсменам успехов на старте.

«В нашем прекрасном парке Малевича собрались те, кто решил проводить летний сезон активно, в движении и с попутным ветром! А заодно — продемонстрировать мастерство, бросить вызов самому себе и, конечно, побороться за победу!» — сказал он.

Велосипедистам предлагались три дистанции длиной в один, три и семь километров. Трассы подготовили разного уровня сложности. Также участникам предстояло проехать по пересеченной местности Серебряноборского лесничества вдоль берега реки Чаченка.

«Основной семикилометровый круг включает в себя все техничные секции: мостики, дропы, трамплины. Изюминка наших соревнований в том, что они проходят полностью на добровольных началах», — рассказал главный организатор гонки Алексей Дубровин.

На этот раз на трассах хорошие результаты показали одинцовские любители маунтинбайка. В своих возрастных категориях первые места заняли Александр Кислов и Арина Студеникина, а Павел и Дарья Шубины завоевали серебро и бронзу. Велогонка в парке Малевича проходит уже в четвертый раз.

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