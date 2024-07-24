Велогонка CyclingRace пройдет в Рузе 3 и 4 августа

Фото: CyclingRace

Руза впервые примет соревнования по велосипедному спорту в рамках международной серии CyclingRace. В Минспорте Подмосковья рассказали, что гонки пройдут 3 и 4 августа.

3 августа пройдут индивидуальная велогонка на 16 километров и шоссейная гонка на такую же дистанцию.

4 августа любители велоспорта смогут выбрать подходящий для себя формат участия и длину дистанции от 30 до 150 километров.

​Регистрация на все гонки открыта, подать заявку и узнать подробности можно на сайте cyclingrace.ru.

​Попробовать свои силы в заездах может любой желающий — участников распределят по категориям в зависимости от возраста, пола и уровня подготовки.

Губернатор Андрей Воробьев сообщил о возвращении Дмитрия Абаренова в Минспорт Подмосковья. Ему в задачу поставили подготовить отчет о статусе всех физкультурных объектов, которые реконструируют или строят в регионе.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».

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